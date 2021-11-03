"Финам" рекомендует покупать акции Cummins с целью $344,7

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Cummins Inc. с целевой ценой $344,7 за штуку на конец 2021 года, что предполагает потенциал роста 40% от текущего уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Американский производитель дизельных двигателей для тягачей, автобусов, бронетехники и самоходных судов Cummins представил финансовые результаты за третий квартал, согласно которым чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, увеличилась на 6,6% г/г и составила $534 млн, или $3,69 на акцию против $501 млн, или $3,36 на акцию годом ранее, несколько не дотянув до консенсус-прогноза в $3,89 в расчете на одну акцию", - пишет аналитик Наталия Пырьева.

Выручка компании за отчетный период выросла на 16,6% г/г, до $5,97 млрд, что превысило прогноз аналитиков в $5,87 млрд, при этом продажи в Северной Америке увеличились на 13% г/г, в то время как доходы на международном рынке подскочили на 22% г/г благодаря высокому спросу в сравнении с III кварталом 2020г на всех мировых рынках за исключением Китая.

Менеджмент компании отметил, что несмотря на то, что потребительская активность, ставки фрахта и цены на подержанное оборудование остаются высокими, сбои в цепочке поставок приводят к росту материальных затрат и увеличению расходов на логистику. В связи с чем прогноз выручки на весь 2021г был понижен, и теперь ожидается годовой рост показателя "приблизительно" на 20%, а не на 20-24%, как предполагалось ранее, отмечает Пырьева.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.