Рубль днем усилил снижение к доллару и евро перед длительными выходными и в ожидании итогов заседания ФРС

Москва. 3 ноября. Доллар и евро несколько ускорили темпы роста на "Московской бирже" в среду днем; рубль, напротив, усилил снижение к бивалютной корзине в связи с закрытием позиций перед длительными общероссийскими праздничными выходными и в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Курс доллара США составил 72,05 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 54,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,49 руб./EUR1, подорожав на 69,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 61 копейку - до 77,2 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 4 ноября на 0,93 копейки, до 71,4876 руб./$1, и уменьшил курс евро на 14,65 копейки, до 82,8112 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько ускорил снижение к доллару и евро на дневных торгах перед длительными праздничными выходными в России, а также в ожидании результатов заседания ФРС. Регулятор завершает в среду двухдневное заседание, по итогам которого, как ожидается, будет объявлено о старте сворачивания масштабной программы количественного смягчения (QE) на фоне сохранения устойчивого инфляционного давления в США.

Члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) и другие представители ФРС несколько месяцев активно обсуждали вопрос, когда именно стоит приступить к сокращению объема выкупа активов, составляющего в настоящее время $120 млрд в месяц.

Федрезерв выкупает US Treasuries на сумму $80 млрд в месяц и ипотечные бонды на $40 млрд в месяц с июня 2020 года. Решение о столь масштабных объемах выкупа было принято в условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19, когда Центробанку необходимо было поддержать американскую экономику.

Согласно протоколу сентябрьского заседания, руководители ФРС обсуждали примерный план, предполагающий сокращение объема выкупа активов с ноября на $15 млрд в месяц, в частности, US Treasuries - на $10 млрд и ипотечных бондов на $5 млрд. При таких темпах сокращения программы Федрезерв полностью завершит ее в июне 2022 года.

Хотя председатель ФРС Джером Пауэлл неоднократно заявлял, что завершение программы QE не будет означать, что американский ЦБ готов к повышению базовой процентной ставки, ожидания инвесторов в отношении сроков ее подъема за последнее время серьезно изменились. Эксперты все больше склоняются к тому, что Федрезерву придется поднять ставку в скором времени после завершения программы выкупа активов в связи с высокой инфляцией в США.

Минфин РФ с 9 ноября по 6 декабря направит на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила 518,2 млрд рублей, тем временем в среду сообщило российское финансовое ведомство. Объем ежедневных покупок составит эквивалент 25,9 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем в октябре, когда объем достигал рекордных на тот момент для текущего года 15,1 млрд рублей.

Также этот объем стал рекордным за все время проведения покупок, предыдущий был в ноябре 2018 года - 25 млрд рублей в день (525,8 млрд рублей).

Минфин в январе 2021 года вернулся к покупкам валюты после 10 месяцев продаж с ежедневным объемом 7,1 млрд рублей (106,3 млрд рублей за месяц). Покупку золота Минфин начал осуществлять с июля текущего года.

Цены на нефть эталонных марок усилили снижение в четверг днем в ожидании очередного заседания ОПЕК+, которое состоится в четверг, 4 ноября, сообщает MarketWatch. Эксперты в основном ожидают, что министры ОПЕК+ примут решение об увеличении добычи в следующем месяце в соответствии с принятым ранее планом - на 400 тыс. баррелей в сутки.

Январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 2,04% - до $82,99 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снижаются к этому времени на 2,3% - до $81,98 за баррель.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о том, что запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 3,6 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 882 тыс. баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерство энергетики опубликует в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют повышение резервов нефти на 300 тыс. баррелей, а также снижение запасов бензина на 900 тыс. баррелей и дистиллятов - на 1,5 млн баррелей.

"Откат нашей валюты от максимумов лета прошлого года, отмеченных на минувшей неделе, выглядит вполне закономерно, учитывая крепкий доллар и плавный откат нефтяных цен от долгосрочных пиков. Придать ускорение этой тенденции может Федрезерв, который огласит свое решение по монетарной политике уже после закрытия российского рынка, а значит, рубль будет реагировать на это событие уже в четверг, но в формате внебиржевых торгов в связи с праздниками в РФ. Велика вероятность повсеместного подъема курса доллара в ответ на ужесточение политики и риторики американского Центробанка. При таком сценарии американская валюта получит дополнительную поддержку со стороны бегства от рисков, которое затронет в том числе и рынок нефти, а значит, рубль рискует заметно ускорить откат от максимумов и с легкостью пустить доллар выше 72 руб./$1, где интерес представляет зона 72,5 руб./$1", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Сегодняшние итоги заседания ФРС, вероятно, приведут к ослаблению спроса на валюты EM, что не пройдет без следа и для рубля. Кроме того, сегодня будут опубликованы данные по октябрьской инфляции и, что более важно, новые недельные данные по росту цен. Дальнейшее ускорение инфляции усилит давление на рынок ОФЗ, что негативно скажется на рубле. Впрочем, и ценовая статистика, и итоги заседания ФРС будут опубликованы лишь вечером, и отыгрывать все это в полной мере российские инвесторы смогут уже после праздников", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов подросли в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на отметках предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 18 базисных пунктов (б.п.) - до 7,41% годовых, ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц повысились на 1 б.п. каждая - до 7,69% и 8,02% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились относительно вторника, оставшись на уровнях 8,48% и 8,68% годовых.