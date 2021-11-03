Выпуски ОФЗ-ИН - хороший долгосрочный актив для консервативных инвестиций - BCS Express

Выпуски ОФЗ-ИН - хороший долгосрочный актив для консервативных инвестиций, защищающий от инфляции, отмечается в материале эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

"Инфляция в России ускоряется, - указывает аналитик. - К началу ноября рост индекса потребительских цен в годовом выражении достиг 8%, и сохраняются риски, что это еще не предел. ЦБ РФ пытается обуздать рост цен, решительно повышая ключевую ставку, но даже с учетом всех мероприятий предупреждает, что о развороте цикла можно будет говорить только к 2023г. В этих условиях владельцы средних и длинных облигаций испытывают не самые лучшие чувства, оценивая свой финансовый результат в 2021г. Снижение цен нивелирует купонный доход, из-за чего прибыль по облигациям не компенсирует эффект обесценения денег".

Чтобы не повторять этот неприятный опыт в 2022г, эксперт указывает, в какие бумаги может переложиться российский инвестор, чтобы защититься от инфляции.

"Среди российских гособлигаций есть два инструмента, доходность которых гибко подстраивается под рыночные условия. Это ОФЗ-ПК с купоном, привязанным к ставке RUONIA, и ОФЗ-ИН с номиналом, индексируемым на размер инфляции, - подчеркивает Галактионов. - Выпуски ОФЗ-ПК обеспечивают доходность в районе средней ставки RUONIA за период и выступают хорошим инструментом для размещения временно свободных денежных средств, защищая капитал от процентного риска и обеспечивая минимальную доходность. Но защита от инфляции здесь не гарантирована. Выпуски ОФЗ-ИН надежно защищают капитал от инфляции за счет индексации номинала. Однако они являются более волатильным инструментом. Цена на них зависит от инфляционных ожиданий и может колебаться. Этот риск можно нивелировать, удерживая бумагу до погашения. Данный инструмент выступает хорошим долгосрочным активом для консервативных инвестиций".

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