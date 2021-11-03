"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Walt Disney с целью $186

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walt Disney Co. с целевой ценой $186 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,5%, стоп-приказ: $164,9, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Эксперты отмечают, что 10 ноября компания отчитается за III квартал 2021г (IV финансовый квартал). По прогнозам, уровень чистой прибыли достигнет порядка $768 млн против убытка в $266 млн в аналогичном периоде предыдущего года.

"С технической точки зрения бумага движется в рамках бокового тренда и в данный момент оттолкнулась от значимого уровня поддержки. Открывать позицию рекомендуем при текущих уровнях с целью $186. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $164,9 риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,3", - указывают аналитики "Финама".

The Walt Disney Company является одним из крупнейших игроков в сфере энтертеймента в мире. Компании принадлежит ряд сетей кабельного телевидения, закрытых каналов и сетей телерадиовещания. Walt Disney также владеет Marvel Entertaiment и Lucasfilm.

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