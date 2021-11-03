Финрезультаты Юнипро за 3К21 окажут умеренно позитивное влияние на акции компании - BCS Express

Финансовые результаты "Юнипро" за 3К21 окажут умеренно позитивное влияние на акции компании, полагает эксперт BCS Express Пучкарёв Дмитрий.

"Группа "Юнипро" представила хорошие результаты по итогам III квартала. Улучшение основных метрик обусловлено ростом цен на электроэнергию и мощность. Поддержку финансовым результатам оказывает ввод в эксплуатацию энергоблока №3 Березовской ГРЭС, тем самым компания компенсирует выпадающие платежи по ДПМ по двум блокам ПГУ Сургутской ГРЭС-2. Планы по дивидендам на ближайшие годы подтверждены, прогноз по EBITDA немного повышен. Отчет может оказать сдержанное позитивное влияние на динамику акций компании. Бумаги интересны как консервативная фишка с высокой дивидендной доходностью. При этом несмотря на ожидания высоких дивидендов, от акций "Юнипро" сложно ожидать опережающей рынок динамики из-за роста процентных ставок", - пишет Пучкарев.

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