Индекс S&P 500 проведет торги в среду, вероятно, в диапазоне 4600-4660п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, вероятно, в диапазоне 4600-4660 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 закрепился выше отметки в 4600 пунктов. Индикатор MACD продолжает сигнализировать о сильных позициях "быков", а RSI вступает в зону перекупленности. Индекс широкого рынка стремится к верхней границе восходящего канала, но динамика роста замедляется, что открывает возможность для краткосрочной коррекции. Ближайшая поддержка расположена в области 50-дневной скользящей средней в диапазоне 4450-4480 пунктов", - пишут аналитики инвесткомпании.

Эксперты отмечают, что мировые фондовые площадки в среду демонстрируют смешанную динамику. В фокусе внимания инвесторов окончание двухдневного заседания FOMC. Две трети опрошенных экономистов ожидают, что регулятор приступит к сворачиванию программы количественного смягчения уже в текущем месяцев, остальные рассчитывают на декабрь. Инвесторы также будет обращать внимание на заявления представителей ФРС по поводу инфляции и любые намеки по поводу динамики ставок в преддверии обновления точечного графика прогнозов FOMC в декабре. Хотя в своих последних прогнозах члены комитета указали на низкую вероятность первого повышения ставки в следующем году, рынок ожидает, что оно может произойти уже в июне 2022г.

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