"Финам" рекомендует держать акции Thermo Fisher Scientific с прогнозной ценой $685,57

Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции Thermo Fisher Scientific с целевой ценой $685,57 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 7,95% от текущего уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Лабораторная продукция Thermo Fisher Scientific стала как никогда востребованной с наступлением пандемии коронавируса, и неблагоприятная эпидемиологическая обстановка значительно усилила потоки выручки компании. Пока в глобальном масштабе угроза COVID-19 остается серьезной, спрос на продукты Thermo Fisher Scientific для лабораторий, исследований и государственных ведомств в ближайшие кварталы обречен на рост", - пишет аналитик инвесткомпании Зарина Саидова.

Эксперт выделяет ряд позитивных для компании факторов:

- Рыночная капитализация Thermo Fisher составляет почти $250 млрд.

- Компания ведет деятельность по 4 ключевым направлениям: решения в области Life Sciences, аналитический инструментарий, специализированная диагностика и лабораторные продукты и услуги.

- За период с начала года акции Thermo Fisher принесли доходность значительно выше рыночной - 36,4%, в полной мере оправдав наши ожидания.

- На данном этапе Thermo Fisher умеренно недооценена с фундаментальной точки зрения - торгуется с небольшим дисконтом относительно аналогов по ряду прогнозных мультипликаторов.

- Пандемия коронавируса оказала благоприятное влияние на динамику выручки Thermo Fisher за счет роста спроса на лабораторные продукты и услуги, и в перспективе ближайших кварталов данная тенденция, как мы ожидаем, сохранится. Компания вкладывает средства в расширение производства, и эти вложения приносят плоды: в частности, в сентябре этого года Thermo Fisher получила заказ на сумму $192,5 млрд от Министерства обороны США на производство пластиковых частей пипеток для лабораторий.

- По итогам третьего квартала выручка компании увеличилась на 9,5% г/г, до $9,33 млрд, и на $920 млн превысила ожидания экспертов "Финама". Скорректированная чистая прибыль составила $5,76 на акцию и на $1,06 превысила ожидания.

Аналитик инвесткомпании к рискам вложений в акции Thermo Fisher относит перебои в производстве, которые могут произойти в случае значительного ужесточения карантинных ограничений в США и Европе.

Thermo Fisher Scientific - разработчик и поставщик высокотехнологичных инструментов, химикатов и расходных материалов для научных исследований в области биотехнологий и фармацевтики, а также для больниц, лабораторий клинической диагностики, университетов, исследовательских организаций и правительственных агентств.

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