Вероятно небольшое ослабление рубля в преддверии праздников - "Локо-Инвест"

Вероятно небольшое ослабление рубля в преддверии предстоящих праздников, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Рубль во вторник провел довольно спокойную сессию, торгуясь в диапазоне 71,4-72 руб./$1. Слабое укрепление доллара в течение дня и стабильные котировки нефти в полной мере способствовали такому исходу. Предположим, что часть избыточных длинных позиций в рубле с прошлой недели была сокращена, и далее снижаться рубль будет лишь при ухудшении внешнего фона. Правда, от ФРС мы не ждём чрезмерной жестокости в комментариях, поэтому итоги заседания не несут большой угрозы", - пишет эксперт инвесткомпании.

Аналитик указывает, что из локальных факторов в среду стоит обратить внимание на публикацию Минфином объёма покупок валюты в ноябре: ожидается увеличения с 318 до 350 млрд. руб., но как всегда основную неопределенность несёт величина ошибки за прошлый месяц, которая в последние месяцы измерялась десятками млрд рублей и была ощутима.

По мнению Полевого, в терминах баланса потоков на рынке растущий объем покупок остаётся следствием растущих доходов от экспорта, поэтому для рынка это не является большой угрозой. "Некоторое усиление воинствующей риторики вокруг ситуации в Донбассе вполне может охлаждающе действовать на нерезидентов, но мы рассчитываем на отсутствие дальнейшей эскалации, поэтому в качестве серьезного риска также не рассматриваем. В преддверии праздников роста рубля ждать вряд ли стоит, ждём уровни 71+ руб./$1", - прогнозирует эксперт.

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