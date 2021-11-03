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03 ноября 2021 года 11:33

Рынок акций РФ утром откатился ниже 4170п по индексу Мосбиржи на внешнем негативе

Москва. 3 ноября. Рынок акций РФ утром в среду продолжил снижение на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и подешевевшей нефти (Brent опустилась к $83 за баррель), инвесторы ожидают итогов двухдневного заседания Федрезерва США, который может объявить о начале сокращения мер стимулирования; индекс Мосбиржи опустился ниже 4170 пунктов.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 4167,79 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1839,37 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,7%.

Доллар просел до 71,37 рубля (-0,13 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1% и -0,4% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,6% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,5%), акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Подорожали акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, по итогам двухдневного заседания ФРС анонсирует дальнейшие шаги по денежно-кредитной политике. Ожидается, что ФРС озвучит условия по сворачиванию программы выкупа активов, а также даст ориентиры по срокам повышения ключевой ставки в следующем году в рамках борьбы с инфляцией. Вероятно, рынки в среду будут волатильны - как перед заседанием ФРС, так и после.

Снижение цен на нефть может усилить коррекционный настрой участников российского рынка, в результате индекс МосБиржи будет тяготеть к уровню 4150 пунктов, полагает аналитик.

По оценке главного аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ продолжает нести потери на фоне высокой ставки Банка России и ожиданий ее дальнейшего повышения.

Сокращение позиций в акциях накануне заседания ФРС США и саммита ОПЕК+ в условиях неторгового дня в России в четверг выглядит логичным. Первая реакция мировых рынков на ФРС может быть ложной, а отыграть внешний фон в четверг рынку акций РФ не удастся.

От Федрезерва ждут объявления о начале сокращения программы выкупа активов с рынка на $15 млрд ежемесячно. Если регулятор решится снижать показатель более быстрыми темпами, то перегретый американский рынок акций может упасть процентов на пять до конца недели. Возможно, глава ФРС Джером Пауэлл даст какие-либо намеки на сроки повышения ставки.

В таких условиях стоит рисковать и открывать "шорты" по нефтянке, Сбербанку и ВТБ. Естественно, переносить их через выходной рискованно, поэтому под занавес дня рынок может отскочить на закрытии "шортов", полагает Антонов.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, "быки" рынка акций РФ не спешат идти в атаку из-за слабости нефти перед заседанием ОПЕК+. На графике индекса развивающихся рынков MSCI EM роста также не наблюдается, потому что закручивание "монетарных гаек" со стороны ФРС США не является для этих рынков позитивом.

В среду Федрезерв может официально объявить о начале сокращения своей программы покупки активов в период кризиса. Еще более болезненным вопросом для рынков акций является вопрос, когда регулятор начнет повышать процентные ставки. Инфляция растет и ФРС должна адекватно реагировать на это, поэтому количество "голубей" внутри ФРС постепенно уменьшается, а количество "ястребов" растет. Опрос CNBC показал, что ФРС начнет повышать ставки раньше, чем прогнозировалось ранее - так считает большинство инвесторов, отмечает Верников.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду слабо негативный, рынки готовятся к решению ФРС, хотя сюрпризов никто не ожидает.

Ожидания по решению Федрезерва США давно сформированы и не станут неожиданностью. Более того, в ФРС постоянно подчеркивают, что до момента повышения ставки еще очень далеко, а сокращение покупки облигаций вряд ли переломит растущую тенденцию на рынке. Впрочем, рынок допускает первое повышение ставки в середине 2022 года - почти сразу после завершения программы покупки облигаций, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в США индексы акций близки или уже находятся в зоне технической перекупленности, что увеличивает риски коррекции с достигнутых вершин.

На биржах ожидают, что Федрезерв объявит о сокращении программы покупок активов, в то время как основная интрига заключается в сроках первого повышения процентных ставок. На данный момент роста ставок не ожидается до конца следующего года и любые более жесткие сигналы наверняка будут восприняты негативно. В среду также выйдут первые ежемесячные данные по рынку труда страны за октябрь, которые, вероятно, покажут замедление темпов роста занятости в частном секторе с 568 тыс. до 400 тыс., тем самым побуждая ФРС не торопиться с повышением ставок.

Нефть в среду находится в фазе краткосрочной коррекции, на грани развития нисходящего движения, о повышенных рисках чего можно будет говорить при преодолении нефтью Brent ближайшей поддержки $82,5 за баррель (и $81,5 для WTI). От отчета Минэнерго США вечером ждут роста запасов нефти на 2,22 млн баррелей при уменьшении запасов нефтепродуктов более чем на 2,5 млн баррелей - умеренно негативно для цен. В четверг же определяющим для котировок будет ежемесячное заседание ОПЕК+.

Для индексов МосБиржи и РТС поддержки расположены у 4190 и 1825 пунктов. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 4160-4260 пунктов, считает Кожухова.

Индексы акций в США во вторник выросли на 0,3-0,4%, индикаторы S&P 500 (+0,4%) и Dow Jones (+0,4%) вновь закрылись на рекордных максимумах на фоне оптимистичных финрезультатов компаний за третий квартал.

В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (биржи Японии закрыты по случаю Дня культуры, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,4%), слабо "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,1-0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет менее 0,1%).

Инвесторы ждут подведения итогов двухдневного заседания ФРС США и пресс-конференции председателя американского центробанка Джерома Пауэлла. Эксперты полагают, что ФРС начнет постепенно сворачивать программу выкупа активов на фоне усилившейся инфляции, пишет MarketWatch.

Нефть в среду снижается на данных Американского института нефти (API) о росте ее запасов, а также в ожидании очередного заседания ОПЕК+, которое состоится в четверг.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $83,23 за баррель (-1,8% и -0,01% во вторник), декабрьская цена WTI - $82,34 за баррель (-1,9% и -0,2% накануне).

По оценкам экспертов, члены ОПЕК+, похоже, не смогли в октябре повысить производство до максимально разрешенных лимитов.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о том, что запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 3,6 млн баррелей. При этом резервы бензина снизились на 552 тыс. баррелей, а дистиллятов - увеличились на 573 тыс. баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 882 тыс. баррелей.

Официальные данные министерство энергетики опубликует в среду в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют повышение резервов нефти на 300 тыс. баррелей, а также снижение запасов бензина на 900 тыс. баррелей и дистиллятов - на 1,5 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-4,9%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (-4,6%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-4,5%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-2,4%).

ПАО "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-0,5%) в III квартале получило чистый убыток по МСФО в размере 1,73 млрд руб. против убытка в 1,25 млрд руб. годом ранее. Однако за 9 месяцев компания получила чистую прибыль в размере 7,34 млрд руб. против прибыли в 5,34 млрд руб. годом ранее.

Совет директоров ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-0,3%, до 549 рублей) рекомендовал по результатам 9 месяцев 2021 года выплатить дивиденды в размере 4 рубля на акцию, с отсечкой реестра под выплаты 20 декабря. Общая сумма дивидендов может составить 351,5 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Подорожали бумаги ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+16,4%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+5,2%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+2,7%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 14,46 млрд рублей (из них 3,4 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,06 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 734,7 млн рублей на акции банка ВТБ).


Опубликовано: /Финмаркет/
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