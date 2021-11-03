.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Возможно ослабление рубля до 73 руб./$1 к концу недели - Sber CIB
.
03 ноября 2021 года 11:24
Возможно ослабление рубля до 73 руб./$1 к концу недели - Sber CIB
Возможно ослабление курса рубля по отношению к доллару до уровня 73 руб./$1 к концу текущей недели, сообщается в аналитическом материале Sber CIB. "Если риторика ФРС будет жёсткой, то пара EUR/USD, вероятно, упадёт ниже 1,15. Поскольку из-за выходных в четверг и пятницу торги по рублю будут неликвидными, он будет особенно уязвим и может достичь 73 за доллар в конце недели", - полагают аналитики банка. По их мнению, ближе к вечеру цены на нефть могут оказаться под давлением, если Федрезерв объявит о сокращении выкупа активов. В четверг в центре внимания будет заседание ОПЕК+, на котором должно быть принято решение по объёмам добычи. "Рынок рублёвых бумаг ждёт данных по инфляции за неделю. Если темпы роста цен превысят ожидания, доходности рублёвых госбумаг могут продолжить расти в последующие дни", - прогнозируют аналитики Sber CIB. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
.
03 ноября 2021 года 19:49
Рубль вечером продолжает активно дешеветь к доллару и евро перед длительными выходными и в ожидании итогов заседания ФРС
Москва. 3 ноября. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в среду вечером, рубль еще более ускорил снижение к бивалютной корзине в связи с закрытием позиций перед длительными общероссийскими праздничными выходными и в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. читать дальше
.03 ноября 2021 года 19:22
Москва. 3 ноября. Рынок акций РФ в среду просел вслед за упавшей нефтью (Brent откатилась в район $82 за баррель) на статистике о запасах сырья в США, а также в ожидании итогов двухдневного заседания Федрезерва США, который может объявить о начале сокращения мер стимулирования. Откат индекса Мосбиржи сдерживался ослаблением рубля после известий о планах Минфина РФ увеличить объемы валютных покупок, подешевели бумаги компаний минудобрений на новостях об ограничении экспорта азотных и сложных удобрений. читать дальше
.03 ноября 2021 года 18:43
Москва. 3 ноября. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в среду незначительные на фоне неопределенной ситуации на мировых рынках капитала в ожидании объявления вечером 3 ноября итогов очередного заседания ФРС США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не демонстрируют ярко выраженной динамики, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего дня. читать дальше
.03 ноября 2021 года 18:31
Снижение котировок акций Activision Blizzard является хорошей возможностью для покупок, полагают аналитики Sber CIB Activision Blizzard отчиталась за III квартал текущего года: прибыль на акцию оказалась лучше ожиданий ($0,89 по сравнению с ожидавшимися $0,70), а выручка - на уровне ожиданий... читать дальше
.03 ноября 2021 года 18:03
Сбербанк останется одним из главных бенефициаров восстановления экономической активности в России, отмечается в аналитическом материале "Финама". "Мы позитивно оцениваем перспективы бизнеса Сбербанка, рассчитывая, что он останется одним из главных бенефициаров восстановления экономической... читать дальше
.03 ноября 2021 года 17:38
"Велес Капитал" рекомендует покупать бумаги X5 Retail с целевой ценой 3152 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "X5 Retail Group провела день инвестора в рамках которого предоставила обновленные данные по стратегии на следующие 3 года. Мы в целом положительно оцениваем... читать дальше
.03 ноября 2021 года 17:14
Котировки акций DuPont de Nemours Inc. могут вырасти до $86-87 в среднесрочной перспективе, сообщается в материале BCS Express. "Акции DuPont в первой половине текущей недели выросли на 12% на фоне сообщения о покупке Rogers и опубликованной отчетности. Бумаги компании последние недели выделялись... читать дальше
.03 ноября 2021 года 16:43
Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Cummins Inc. с целевой ценой $344,7 за штуку на конец 2021 года, что предполагает потенциал роста 40% от текущего уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Американский производитель дизельных двигателей для тягачей,... читать дальше
.03 ноября 2021 года 16:16
Акции Activision Blizzard останутся под давлением в ближайшей перспективе - "Инвестиционный банк Синара"
Акции Activision Blizzard останутся под давлением в ближайшей перспективе, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ирина Фомкина. "Компания Activision Blizzard представила финансовые результаты за 3К21: скорректированная прибыль на акцию составила $0,89 и оказалась лучше консенсус-прогноза... читать дальше
.03 ноября 2021 года 15:47
"Фридом Финанс" повысил целевую цену акций VeriSign Inc. до $252, сохранив рекомендацию "покупать" для бумаг компании, говорится в комментарии инвесткомпании. "Квартальные результаты компании мы оцениваем как сильные: выручка превысила ожидания, динамика EPS также позитивна. Мы допускаем, что... читать дальше
.03 ноября 2021 года 15:46
Рубль днем усилил снижение к доллару и евро перед длительными выходными и в ожидании итогов заседания ФРС
Москва. 3 ноября. Доллар и евро несколько ускорили темпы роста на "Московской бирже" в среду днем; рубль, напротив, усилил снижение к бивалютной корзине в связи с закрытием позиций перед длительными общероссийскими праздничными выходными и в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. читать дальше
.03 ноября 2021 года 15:21
хороший долгосрочный актив для консервативных инвестиций, защищающий от инфляции, отмечается в материале эксперта BCS Express Игоря Галактионова. "Инфляция в России ускоряется, - указывает аналитик. - К началу ноября рост индекса потребительских цен в годовом выражении достиг 8%, и сохраняются... читать дальше
.03 ноября 2021 года 14:55
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walt Disney Co. с целевой ценой $186 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,5%, стоп-приказ: $164,9, сообщается в комментарии инвесткомпании. Эксперты отмечают, что 10 ноября компания... читать дальше
.03 ноября 2021 года 14:33
Финансовые результаты "Юнипро" за 3К21 окажут умеренно позитивное влияние на акции компании, полагает эксперт BCS Express Пучкарёв Дмитрий. "Группа "Юнипро" представила хорошие результаты по итогам III квартала. Улучшение основных метрик обусловлено ростом цен на электроэнергию и мощность.... читать дальше
.03 ноября 2021 года 13:44
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, вероятно, в диапазоне 4600-4660 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 закрепился выше отметки в 4600 пунктов. Индикатор MACD продолжает сигнализировать о сильных позициях "быков", а RSI... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.