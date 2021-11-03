Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 71,4-72,3 руб./$1 - "Альфа-Капитал"

Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 71,4-72,3 руб./$1 и на уровне 82,9-83,8 руб./EUR1, отмечается в комментарии "Альфа-Капитала".

"2 ноября российский рубль демонстрирует умеренное ослабление к мировым валютам, - напоминает аналитик Денис Бадьянов. - Курс доллара составил 71,67 руб. (+10,5 коп.), курс евро - 82,99 руб. (+6,75 коп.). Стоимость бивалютной корзины выросла на 8,8 коп. и составила 76,76 руб. Снижение интереса к рисковым активам со стороны инвесторов накануне итогов заседания ФРС и сокращение нефтяных котировок стали факторами давления для российской валюты".

Эксперт отмечает, что на открытии торгов среды, 3 ноября, мировые валюты продолжают рост. По мнению Бадьянова, в течение дня российский рубль может торговаться в диапазоне 71,4-72,3 руб. в паре с долларом и на уровне 82,9-83,8 руб. в паре с европейской валютой.

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