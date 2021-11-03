Котировки нефти находятся под небольшим давлением в преддверии заседаний ФРС и ОПЕК+ - ПСБ

Котировки нефти находятся под небольшим давлением в преддверии заседаний ФРС и ОПЕК+, отмечается в комментарии эксперта Промвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Статистика от API также не принесла поддержки: запасы сырой нефти выросли на 3,6 млн барр., запасы бензинов сократились на 0,5 млн барр., а дистиллятов - выросли на 0,6 млн барр. На заседании ФРС ожидаются подробности по срокам сворачивания программы выкупа активов, тогда как на встрече ОПЕК+ маловероятно, что будут какие-то изменения по квотам. Глобально мы не ждем сильного давления на цены на нефть, полагая, что пока ожидания по спросу высоки, просадки будут выкупаться. В среду ориентируемся на $83-84 за баррель", - отмечает Крылова.

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