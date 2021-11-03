Рубль может протестировать отметку 72,5 руб./$1 в среду - ПСБ

Рубль может протестировать отметку 72,5 руб./$1 в среду, но данное ослабление будет носить локальный характер, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Пара доллар-рубль во вторник приближалась к отметке 72 руб./$1, однако к окончанию торговой сессии на отечественном фондовом рынке сумела вернуться к уровню открытия, - напоминает аналитик Егор Жильников. - Основное давление на национальную валюту оказали слабеющие цены на нефть марки Brent, в преддверии заседания ОПЕК+ и на фоне неважной статистики по запасам от института API. Отметим также, что из валют развивающихся стран в минусе торговались те, где прослеживается ускорение темпов роста инфляции, например, турецкая лира, бразильский реал и российский рубль. Отметим и стандартную фиксацию прибыли инвесторов в долларах на фоне сегодняшнего заседания ФРС".

Утро среды, по мнению эксперта, создает негативный фон для укрепления рубля. Фьючерсы на фондовые рынки США находятся под незначительным давлением, нефть торгуется в минусе. Аукцион ОФЗ 3 ноября не состоится, что также негативно скажется на позициях национальной валюты.

"Мы опасаемся выхода пары доллар-рубль выше отметки 72 руб./$1 с возможным тестированием 72,5 руб./$1. Тем не менее, по нашим оценкам, данное ослабление, скорее, будет носить локальный характер", - прогнозирует аналитик банка.

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