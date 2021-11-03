Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 3 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка снизиться под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики.

Основные американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, при этом индикаторы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 закрылись на рекордных максимумах. Поддержку рынку оказали оптимистичные результаты компаний за третий квартал. В центре внимания трейдеров на этой неделе находится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Вместе с тем фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в "медвежьем" тренде в ходе сессии в среду. Исключением стал индекс Австралии. Биржи Японии закрыты по случаю Дня культуры. Инвесторы ждут подведения итогов двухдневного заседания ФРС США и пресс-конференции председателя американского центробанка Джерома Пауэлла. Эксперты полагают, что ФРС начнет постепенно сворачивать программу выкупа активов на фоне усилившейся инфляции. Южнокорейский Kospi к 8:30 МСК снизился на 1,2%. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,9%.

Гонконгский Hang Seng к 8:15 МСК упал на 0,9%, шанхайский Shanghai Composite - 0,4%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в Китае в октябре составил 53,8 пункта, в то время, как в сентябре он был на уровне 53,4 пункта. Официальный PMI в сфере услуг, рассчитываемый Государственным статистическим управлением (ГСУ) и опубликованный ранее, составил 52,4 пункта, что оказалось меньше сентябрьского уровня в 53,2 пункта.

В свою очередь цены на нефть продолжают опускаться в ожидании очередного заседания ОПЕК+, которое состоится в четверг. Некоторые страны-члены соглашения говорят о том, что у них нет возможностей для повышения добычи нефти, поэтому они "не поддержат призывы к наращиванию производства", говорится в сообщении Zaner. Тем не менее, "Саудовская Аравия и Ирак имеют реальные мощности по увеличению добычи", отмечают аналитики компании. По оценкам экспертов, члены ОПЕК+, похоже, не смогли в октябре повысить производство до максимально разрешенных лимитов.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о том, что запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 3,6 млн баррелей. При этом резервы бензина снизились на 552 тыс. баррелей, а дистиллятов - увеличились на 573 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 882 тыс. баррелей. Официальные данные министерство энергетики опубликует в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют повышение резервов нефти на 300 тыс. баррелей, а также снижение запасов бензина на 900 тыс. баррелей и дистиллятов - на 1,5 млн баррелей.

На этом фоне январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК подешевели на 1,04% - до $83,84 за баррель. Во вторник их цена снизилась всего на $0,01 и составила на закрытие $84,72 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром снижаются на 1,45% - до $82,69 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на 0,2% и составила $83,91 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,708 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,152 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 ноября снизился на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,76 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,04%, опустившись до 723,48 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Газпром БО-23" (-0,98%), "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-0,55%) и "Газпромбанк-001Р-13Р" (-0,44%), а в лидерах повышения - облигации "ГК Самолет БО-ПО9" (+0,37%), "Россельхозбанк-20" (+0,33%) и "ГТЛК-001Р-13" (+0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Новая концессионная компания" утвердило параметры двух выпусков облигаций серий БО-01 и БО-02 с индексируемым номиналом. Оба выпуска будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Облигации планируются к размещению в целях реализации концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации на платной основе участка объекта улично-дорожной сети - северного дублера Кутузовского проспекта. Срок обращения выпусков почти 29 лет (10499 дней), предусмотрена амортизация: начиная с 10-го года обращения (3440 дней) в дату выплаты купона будет выплачиваться по 2,5% от индексируемой номинальной стоимости. Купоны полугодовые.

ГТЛК установила ставку 13-го купона бондов серии 001Р-12 на уровне 9,1% годовых. Компания разместила 15-летний выпуск на 5 млрд рублей с офертой через 3 года в ноябре 2018 года по ставке 9,9% годовых.