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03 ноября 2021 года 09:33
Целью снижения может стать уровень 4100п индекса Мосбиржи - "Фридом Финанс"
Целью снижения рынка акций в среду может стать уровень 4100 пунктов индекса Мосбиржи, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "Торговая активность снижается. Обороты в "голубых фишках" в среднем ниже, чем одну-две недели назад. Большинство бумаг торгуются в боковом тренде или консолидируются, рынок не следует динамике на внешних площадках. В отсутствие новых факторов роста или коррекции рынок, вероятнее всего, будет снижаться: целью может стать отметка 4100 пунктов по индексу Мосбиржи", - отмечает эксперт. По его мнению, поддержку котировкам может оказать заседание ОПЕК+, если будет принято решение дополнительно увеличить добычу на фоне роста цен на черное золото. Однако, даже если этого не произойдет, реакция нефтяного рынка может быть достаточно бурной. В частности, Bank of America прогнозирует рост цены на это сырье до $120 за баррель к весне. Если ожидания оправдаются, валютная пара USD/RUB снизится до 50. Впрочем, на взгляд Ващенко, пока слишком рано принимать столь спекулятивный прогноз за базовый, однако аналитик не исключает роста цены на нефть до $90 за баррель уже в декабре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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