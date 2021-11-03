Целью снижения может стать уровень 4100п индекса Мосбиржи - "Фридом Финанс"

Целью снижения рынка акций в среду может стать уровень 4100 пунктов индекса Мосбиржи, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Торговая активность снижается. Обороты в "голубых фишках" в среднем ниже, чем одну-две недели назад. Большинство бумаг торгуются в боковом тренде или консолидируются, рынок не следует динамике на внешних площадках. В отсутствие новых факторов роста или коррекции рынок, вероятнее всего, будет снижаться: целью может стать отметка 4100 пунктов по индексу Мосбиржи", - отмечает эксперт.

По его мнению, поддержку котировкам может оказать заседание ОПЕК+, если будет принято решение дополнительно увеличить добычу на фоне роста цен на черное золото. Однако, даже если этого не произойдет, реакция нефтяного рынка может быть достаточно бурной. В частности, Bank of America прогнозирует рост цены на это сырье до $120 за баррель к весне. Если ожидания оправдаются, валютная пара USD/RUB снизится до 50. Впрочем, на взгляд Ващенко, пока слишком рано принимать столь спекулятивный прогноз за базовый, однако аналитик не исключает роста цены на нефть до $90 за баррель уже в декабре.

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