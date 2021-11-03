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03 ноября 2021 года 09:31

Утренние прогнозы: торги акциями РФ в среду начнутся со снижения

Аналитики отмечают, что внешний фон перед стартом торгов в среду умеренно негативный. И без того готовый к коррекции в преддверии выходных фондовый рынок России начнет торговый день со снижения. Индекс Мосбиржи, по мнению экспертов, будет тяготеть к уровню 4100-4150 пунктов.

BCS Express (Василий Карпунин): "Внешний фон в среду с утра негативный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,05%, нефть Brent в минусе на 1,4% и находится около уровня $83,4. С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет чуть ниже уровня закрытия вторника".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 4185-4200 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4170, 4150 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4210, 4230 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи способен заметно просесть под влиянием утреннего ухудшения состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия".

"Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Торговая активность снижается. Обороты в "голубых фишках" в среднем ниже, чем одну-две недели назад. Большинство бумаг торгуются в боковом тренде или консолидируются, рынок не следует динамике на внешних площадках. В отсутствие новых факторов роста или коррекции рынок, вероятнее всего, будет снижаться: целью может стать отметка 4100 пунктов по индексу Мосбиржи. Поддержку котировкам может оказать заседание ОПЕК+, если будет принято решение дополнительно увеличить добычу на фоне роста цен на черное золото".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон с утра негативный и зовет к усилению продаж. Американские фьючерсы слабо снижаются, металлы торгуются разнонаправленно, более процента теряет нефть, уйдя ниже $84 за баррель. Так что открытие торгов нас ждет в "красной" зоне, после чего падение может усилиться".

Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "По состоянию на утро среды ситуация на мировых рынках оценивается нами как слабо негативная. Снижение цен на нефть может вновь усилить коррекционный настрой участников российского рынка, в результате индекс Мосбиржи сегодня будет тяготеть к уровню 4150 пунктов".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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