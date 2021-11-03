Внешний фон располагает к усилению продаж на рынке акций в среду - "Алор Брокер"

Внешний фон располагает к усилению продаж на российском рынке акций в среду, полагает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Внешний фон с утра негативный и зовет к усилению продаж. Американские фьючерсы слабо снижаются, металлы торгуются разнонаправленно, более процента теряет нефть, уйдя ниже $84 за баррель. Так что открытие торгов нас ждет в "красной" зоне, после чего падение может усилиться", - пишет эксперт.

Сокращение позиций накануне заседания ФРС США и саммита ОПЕК+ в условиях предстоящего неторгового дня в России, по мнению Антонова, выглядит логичным. Первая реакция мировых рынков на ФРС может быть ложной, а в четверг отыграть внешний фон нам не удастся.

Аналитик отмечает, что от Федрезерва ждут объявления о начале сокращения программы выкупа активов с рынка на $15 долларов ежемесячно. Если регулятор решится снижать показатель более быстрыми темпами, то перегретый американский рынок акций может упасть процентов на 5 до конца недели. Возможно, глава ФРС Джером Пауэлл даст какие-либо намеки на сроки повышения ставки.

По мнению аналитика, в таких условиях стоит рисковать и открывать шорты по нефтянке, Сберу и ВТБ. Переносить их через выходной рискованно, поэтому под занавес дня рынок может отскочить на закрытии шортов, предупреждает Антонов.

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