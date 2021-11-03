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03 ноября 2021 года 09:20

Рынок акций США бьет рекорды, нефть продолжает дешеветь

Фондовые индексы США завершили торги ростом, Dow и S&P 500 вновь достигли рекордов. Рынки акций Азии снижаются в среду, кроме Австралии. Нефть продолжает дешеветь, Brent торгуется около $84 за баррель.

Основные американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, при этом индикаторы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 закрылись на рекордных максимумах.

Поддержку рынку продолжают оказывать оптимистичные результаты компаний за третий квартал.

"Сезон отчетности в целом, похоже, значительно лучше, чем ожидалось", - сказал главный инвестиционный стратег Leuthold Group Джим Полсен, которого цитирует CNBC.

"Хотя многие компании предупреждают, что ограниченное предложение является проблемой, большинство, тем не менее, смогли повысить цены, сохрани

ть устойчивую рентабельность прибыли и в полной мере воспользоваться активным спросом, увеличив выручку", - отметил он.

В центре внимания трейдеров на этой неделе находится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Между тем эксперты Bank of America сохраняют осторожный настрой. "Мы все еще видим возможность возникновения понижательных рисков в дальнейшем", - говорит директор банка по стратегии на фондовом рынке США Савита Субраманиан.

Акции Tesla (SPB: TSLA) Inc. подешевели на 3%. Компания отзовет около 11,7 тыс. электромобилей Model S, Model 3 и Model X выпуска 2017-2021 годов, а также Model Y 2020-2021 года выпуска в связи с ошибкой в работе программного обеспечения. Кроме того, давление на котировки оказало сообщение главного исполнительного директора компании Илона Маска, который написал в Twitter (SPB: TWTR), что сделка производителя электрокаров с Hertz Global Holdings Inc. по покупке 100 тыс. электромобилей Tesla еще не подписана.

Цена бумаг Pfizer Inc. (SPB: PFE) повысилась на 4,2%. Американская фармкомпания увеличила чистую прибыль в 5,5 раза в третьем квартале 2021 года, выручку - в 8,5 раза, а также улучшила годовой прогноз.

Котировки акций ConocoPhillips (SPB: COP) снизились на 2,1%. Американская нефтяная компания вернулась на прибыльный уровень в третьем квартале благодаря повышению цен на углеводороды, при этом скорректированный показатель превзошел ожидания аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник поднялся на 138,79 пункта (0,39%) и составил 36052,63 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 16,98 пункта (0,37%) - до 4630,65 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 53,69 пункта (0,34%) и составил 15649,60 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в "медвежьем" тренде в ходе сессии в среду. Исключением стал индекс Австралии.

Биржи Японии закрыты по случаю Дня культуры.

Инвесторы жду подведения итогов двухдневного заседания ФРС США и пресс-конференции председателя американского центробанка Джерома Пауэлла. Эксперты полагают, что ФРС начнет постепенно сворачивать программу выкупа активов на фоне усилившейся инфляции, пишет MarketWatch.

"Рынки преимущественно находятся в режиме ожидания в преддверии итогов заседания ФРС. И главным вопросом является не столько сворачивание программы выкупа активов, которое сейчас кажется предрешенным, сколько появление временнОго ориентира, когда ФРС начнет поднимать ставки", - говорится в комментарии Mizuho Bank.

Гонконгский Hang Seng к 8:15 МСК упал на 0,9%, шанхайский Shanghai Composite - 0,4%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в Китае в октябре составил 53,8 пункта, в то время, как в сентябре он был на уровне 53,4 пункта.

Официальный PMI в сфере услуг, рассчитываемый Государственным статистическим управлением (ГСУ) и опубликованный ранее, составил 52,4 пункта, что оказалось меньше сентябрьского уровня в 53,2 пункта.

В расчет индекса Caixin входит больше частных компаний, представляющих малый и средний бизнес, чем в индекс ГСУ.

Значение показателя ниже 50 пунктов означает спад активности в секторе, выше 50 - ее увеличение.

Котировки бумаг китайских автопроизводителей Geely Automobile Holdings Ltd. и BYD Co. Ltd. дешевеют соответственно на 6% и 3%.

Акции технологической Xiaomi Corp. теряют 3,3%, инвесткомпании CITIC Ltd. - 2,6%.

Южнокорейский Kospi к 8:30 МСК снизился на 1,2%.

Акции платежного сервиса Kakao Pay в ходе дебютных торгов дорожают более чем вдвое по сравнению с ценой размещения в 90 тыс. южнокорейских вон. Котировки бумаг материнской компании Kakao Corp. дешевеют на 3%, сестринской Kakao Games дорожают на 4,1%.

Бумаги производителя микросхем Samsung Electronics теряют 1,5%, его конкурента SK Hynix Inc. - 1,4%.

Капитализация автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. уменьшается на 1%, другого представителя отрасли Kia Corp. - на 0,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,9%.

Котировки акций горнодобывающих компаний значительно выросли на торгах в Австралии: Fortescue - на 3%, BHP Group - на 1,1%, и Whitehaven Coal - на 3,8%.

Цены на нефть эталонных марок продолжают опускаться в ожидании очередного заседания ОПЕК+, которое состоится в четверг, сообщает MarketWatch.

Некоторые страны-члены соглашения говорят о том, что у них нет возможностей для повышения добычи нефти, поэтому они "не поддержат призывы к наращиванию производства", говорится в сообщении Zaner. Тем не менее, "Саудовская Аравия и Ирак имеют реальные мощности по увеличению добычи", отмечают аналитики компании.

По оценкам экспертов, члены ОПЕК+, похоже, не смогли в октябре повысить производство до максимально разрешенных лимитов.

"Несмотря на растущее давление со стороны основных стран-потребителей нефти - Япония вслед за США и Индией теперь также призывает к увеличению добычи - ОПЕК+ пока не показывает никаких признаков того, что они готовы пойти на это", - сказал аналитик Commerzbank Карстен Фрич.

Январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК подешевели на $0,68 (на 0,8%) - до $84,04 за баррель. Во вторник их цена снизилась на $0,01 и составила на закрытие $84,72 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром снижаются на $1,05 (на 1,25%) - до $82,86 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на $0,14 (на 0,2%) и составила $83,91 за баррель.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о том, что запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 3,6 млн баррелей. При этом резервы бензина снизились на 552 тыс. баррелей, а дистиллятов - увеличились на 573 тыс. баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 882 тыс. баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерство энергетики опубликует в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют повышение резервов нефти на 300 тыс. баррелей, а также снижение запасов бензина на 900 тыс. баррелей и дистиллятов - на 1,5 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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