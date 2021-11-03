BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы Segezha Group, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Компания позитивно отчиталась за III квартал по МСФО. Группа сохранила высокие темпы роста выручки, а также увеличила OIBDA до рекордных уровней. Во многом улучшение рентабельности было обусловлено высокими ценами на продукцию компании в Европе и России. Продолжается реализация объявленной инвестпрограммы, что обуславливает отрицательный показатель FCF. В то же время показатель чистый долг/EBITDA остается сравнительно низким. Даже после выплаты основной части средств за покупку Интер Форест Рус он останется невысоким и с учетом консолидации результатов ожидается на уровне 1,7-1,8х", - пишет эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

Аналитик подчеркивает, что долгосрочный взгляд на акции Segezha Group позитивный. "Компания является редкой для российского рынка "историей роста" с сильной бизнес-моделью, высокой степенью вертикальной интеграции и низкими издержками относительно крупнейших мировых конкурентов", - указывает Карпунин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.