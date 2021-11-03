Рубль в среду утром умеренно снижается к доллару и евро на негативных внешних сигналах

Москва. 3 ноября. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в среду утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с мировых рынков, в том числе нефтяных площадок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 71,5-71,71 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 71,6675 руб./$1 (+16,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 82,9825 руб./EUR1 (+18,25 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 17,29 коп. к уровню закрытия 2 ноября, до 76,76 рубля.

Доллар при этом оказался на 18,92 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 2,48 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно слабеет к доллару и евро на старте торгов 3 ноября на фоне негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала. Нефтяные котировки продолжают снижаться накануне заседания ОПЕК+, которое состоится в четверг, 4 ноября. Кроме того, инвесторы снизили аппетит к рисковым активам в ожидании итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $83,74 за баррель, что на 1,16% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $82,66 за баррель, что на 1,49% ниже цены на закрытие рынка 2 ноября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 теряет 0,43%, китайский CSI300 - 0,39%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 также снижается - на 0,1%.

Основные американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, при этом индикаторы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 закрылись на рекордных максимумах. Поддержку рынку продолжают оказывать оптимистичные результаты компаний за третий квартал.

В центре внимания трейдеров находится двухдневное заседание ФРС. Его итоги будут объявлены вечером 3 ноября. Эксперты ожидают от руководства Федрезерва объявления о старте сворачивания программы выкупа активов.