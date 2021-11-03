Вероятно умеренно-негативное начало торгов по индексу Мосбиржи в среду - BCS Express

Вероятно умеренно-негативное начало торгов по индексу Мосбиржи в среду на сложившемся к утру внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Внешний фон в среду с утра негативный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,05%, нефть Brent в минусе на 1,4% и находится около уровня $83,4. С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет чуть ниже уровня закрытия вторника", - пишет Карпунин.

Эксперт полагает, что в течение основных торгов среды на российском рынке наиболее вероятна нейтральная динамика, хотя открытие пройдет в минусе. "По индексу Мосбиржи по-прежнему актуален восходящий тренд, - констатирует аналитик. - Его нижняя граница расположена около 3980 пунктов. Сверху в качестве ближайшего уровня сопротивления выступает область исторических максимумов 4290-4300 пунктов. Эта зона отделяет от еще одной волны роста к 4380-4400 пунктов. Краткосрочный прогноз по динамике нашего рынка сейчас в основном нейтральный, но конкретно сегодня возможен повторный спуск ниже 4200 пунктов".

Также Карпунин напоминает, что 3 ноября ожидается публикация финансовой отчетности "Мосэнерго", "Юнипро" и "Россети Ленэнерго".

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