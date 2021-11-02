.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль вечером продолжает немного дешеветь к доллару и евро на снижении интереса к риску и перед длительными праздничными выходными
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в сентябре в России ускорился до 6,8%
В сентябре рост промпроизводства в РФ ускорился до 6,8% после 4,6% в августе, сообщил Росстат. По отношению к сентябрю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 3,2%. Данные оказались значительно лучше ожиданий экономистов
 
Минсельхоз РФ предупредил о росте цен на молочную продукцию
Минсельхоз допустил рост цен на молочную продукцию в РФ, сказано в докладе министерства "О ценах производителей (по состоянию на 27 октября)" в правительство, пишут "Известия". В докладе рассмотрена сложившаяся ситуацию по всем категориям...
 
Издатели запросили помощи
Союз предприятий печатной индустрии 1 ноября направил министру промышленности и торговли Денису Мантурову письмо, в котором заявил о "катастрофической ситуации на бумажном рынке России" и "беспрецедентном росте цен" на бумагу в 2021 году. Как...
 
Санкции могут дотянуться до "русских офшоров"
Созданный для возврата капитала в Россию льготный режим может не понравиться Западу, пишут "Ведомости", ознакомившиеся с заключением экспертов РАНХиГС на проект федерального бюджета РФ. Льготы в специальных административных районах (САРах, также...
 
02 ноября 2021 года 19:41

Рубль вечером продолжает немного дешеветь к доллару и евро на снижении интереса к риску и перед длительными праздничными выходными

Москва. 2 ноября. Доллар и евро немного повышаются на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль продолжает дешеветь к бивалютной корзине в условиях общемирового снижения интереса инвесторов к рисковым активам и из-за закрытия позиций перед длительными общероссийскими праздничными выходными.

Курс доллара США составил 71,67 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 10,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,99 руб./EUR1, подорожав на 6,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 8,8 копейки - до 76,76 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает немного дешеветь к доллару и евро перед длительными праздничными выходными в России, а также в условиях общемирового снижения интереса инвесторов к рисковым активам. Трейдеры поубавили аппетит к риску, поскольку ждут начала двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ранее представители регулятора давали понять, что ФРС, скорее всего, начнет сворачивать программу выкупа активов в ноябре и полностью закроет ее в середине 2022 года.

Инвесторы также сосредоточат свое внимание на комментариях ФРС по поводу усиливающейся инфляции, которая достигла максимума за 30 лет. Итоги заседания будут подведены в среду.

Стоимость нефти эталонных марок опускается в ходе вечерних торгов во вторник, рынок немного остывает в преддверии ежемесячного заседания ОПЕК+.

Январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК опустились на 0,73% - до $84,09 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снижаются на 1,23% - до $83,02 за баррель.

Заседание ОПЕК+ пройдет в четверг. Участники неформальной организации ранее договорились постепенно снимать ограничения на уровень добычи нефти, введенные в начале пандемии COVID-19 из-за замедления экономической активности в мире. Каждый месяц страны ОПЕК+ увеличивают добычу на 400 тыс. баррелей в сутки.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Виктор Григорьев, во вторник курс рубля снижается, так как давление на него оказывает близость заседания ФРС, а также ожидания дальнейшего сильного роста ключевой ставки ЦБ РФ, в связи с чем зарубежные инвесторы предпочитают дождаться декабрьского заседания ЦБ для покупки российских активов. "Другие курсы валют EM во вторник движутся разнонаправленно. Мы продолжаем ожидать, что курс пары "доллар-рубль" до оглашения итогов заседания ФРС продолжит оставаться в диапазоне 70,25-71,75 руб./$1, но вероятность закрепления пары выше верхней границы диапазона после его пробития ранее днем, выросла", - подчеркнул Григорьев.

"На российском рынке доллар во вторник продолжил укрепление и уже к середине дня протестировал отметку в 72 рубля, выше которой в последний раз поднимался более недели назад. В последующие часы рубль немного отыграл позиции, однако ближе к окончанию рабочего дня снова пребывал в районе 71,8-71,9 руб./$1. Общая ситуация на валютных площадках развивающихся рынков складывалась неоднозначно. Вместе с рублем ослабление демонстрировали валюты Турции и ЮАР, в то же время укреплялась валюта Индии. В парах с основными мировыми валютами доллар торговался в плюсе, прибавляя по индексу DXY около 0,1% и столько же, в частности, в паре с евро. В целом инвесторы пребывают в ожидании результатов предстоящего заседания ФРС (в среду), сохраняя осторожность в действиях. Не исключено, что на локальном рынке перед решением по ставке США и длинными выходными участники предпочтут уйти от риска, заняв позиции в американской валюте", - полагает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Банк России во вторник, 2 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 390 млрд рублей (при лимите 2 трлн 390 млрд рублей и спросе 2 трлн 464,1 млрд рублей) в среднем по ставке 7,4% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 26 октября, банки разместили 820 млрд рублей (при лимите 820 млрд рублей и спросе 1 трлн 250,3 млрд рублей) в среднем по ставке 7,41% годовых.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 3 ноября на 39,2 копейки, до 71,4783 руб./$1, и увеличил курс евро на 78,9 копейки, до 82,9577 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 73,99 копейки по отношению к понедельнику и составил 71,6854 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 57,8 копейки и составил 71,6937 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 36,914 млн, из которых $793,69 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 243,224 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 1,0332 рубля, до 83,0857 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 85,98 копейки и составил 83,1308 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR514,644 млн, из которых EUR140,905 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR373,739 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК преимущественно остались на отметках предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 22 базисных пункта (б.п.) - до 7,23% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 7,68% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца не изменились относительно понедельника, оставшись на уровнях 8,01% и 8,48% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 3 б.п. - до 8,68% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
03 ноября 2021 года 11:05
Доходность 10-летних ОФЗ может уйти ближе к 8,5% в среду - ПСБ
Доходность 10-летних ОФЗ может уйти ближе к верхней границе диапазона 8,25-8,5% годовых в течение торговой сессии среды, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Доходность 10-летних ОФЗ во вторник снизилась до 8,32% (-3 б.п.), 1-летних выросла до 8,14% (+3 б.п.). После...    читать дальше
.
03 ноября 2021 года 10:48
Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 71,4-72,3 руб./$1 - "Альфа-Капитал"
Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 71,4-72,3 руб./$1 и на уровне 82,9-83,8 руб./EUR1, отмечается в комментарии "Альфа-Капитала". "2 ноября российский рубль демонстрирует умеренное ослабление к мировым валютам, - напоминает аналитик Денис Бадьянов. - Курс доллара составил...    читать дальше
.
03 ноября 2021 года 10:40
"Финам" рекомендует покупать акции Cummins с целью $344,7
Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Cummins Inc. с целевой ценой $344,7 за штуку на конец 2021 года, что предполагает потенциал роста 40% от текущего уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Американский производитель дизельных двигателей для тягачей,...    читать дальше
.
03 ноября 2021 года 10:13
Котировки нефти находятся под небольшим давлением в преддверии заседаний ФРС и ОПЕК+ - ПСБ
Котировки нефти находятся под небольшим давлением в преддверии заседаний ФРС и ОПЕК+, отмечается в комментарии эксперта Промвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "Статистика от API также не принесла поддержки: запасы сырой нефти выросли на 3,6 млн барр., запасы бензинов сократились на 0,5 млн барр.,...    читать дальше
.
03 ноября 2021 года 09:59
Рубль может протестировать отметку 72,5 руб./$1 в среду - ПСБ
Рубль может протестировать отметку 72,5 руб./$1 в среду, но данное ослабление будет носить локальный характер, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Пара доллар-рубль во вторник приближалась к отметке 72 руб./$1, однако к окончанию торговой сессии на отечественном фондовом рынке сумела...    читать дальше
.
03 ноября 2021 года 09:46
Индекс Мосбиржи откроет торги среды в диапазоне 4185-4200п - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду в диапазоне 4185-4200 пунктов, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 4185-4200 пунктов. В качестве ближайших поддержек...    читать дальше
.
03 ноября 2021 года 09:44
Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут снизиться под давлением внешнего негатива
Москва. 3 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка снизиться под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики.    читать дальше
.
03 ноября 2021 года 09:33
Целью снижения может стать уровень 4100п индекса Мосбиржи - "Фридом Финанс"
Целью снижения рынка акций в среду может стать уровень 4100 пунктов индекса Мосбиржи, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "Торговая активность снижается. Обороты в "голубых фишках" в среднем ниже, чем одну-две недели назад....    читать дальше
.
03 ноября 2021 года 09:31
Утренние прогнозы: торги акциями РФ в среду начнутся со снижения
Аналитики отмечают, что внешний фон перед стартом торгов в среду умеренно негативный. И без того готовый к коррекции в преддверии выходных фондовый рынок России начнет торговый день со снижения. Индекс Мосбиржи, по мнению экспертов, будет тяготеть к уровню 4100-4150 пунктов.    читать дальше
.
03 ноября 2021 года 09:21
Внешний фон располагает к усилению продаж на рынке акций в среду - "Алор Брокер"
Внешний фон располагает к усилению продаж на российском рынке акций в среду, полагает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Внешний фон с утра негативный и зовет к усилению продаж. Американские фьючерсы слабо снижаются, металлы торгуются разнонаправленно, более процента теряет нефть,...    читать дальше
.
03 ноября 2021 года 09:20
Рынок акций США бьет рекорды, нефть продолжает дешеветь
Фондовые индексы США завершили торги ростом, Dow и S&P 500 вновь достигли рекордов. Рынки акций Азии снижаются в среду, кроме Австралии. Нефть продолжает дешеветь, Brent торгуется около $84 за баррель.    читать дальше
.
03 ноября 2021 года 09:10
BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы Segezha Group
BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы Segezha Group, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Компания позитивно отчиталась за III квартал по МСФО. Группа сохранила высокие темпы роста выручки, а также увеличила OIBDA до рекордных уровней. Во многом улучшение рентабельности...    читать дальше
.
03 ноября 2021 года 09:01
Рубль в среду утром умеренно снижается к доллару и евро на негативных внешних сигналах
Москва. 3 ноября. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в среду утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с мировых рынков, в том числе нефтяных площадок.    читать дальше
.
03 ноября 2021 года 09:00
Вероятно умеренно-негативное начало торгов по индексу Мосбиржи в среду - BCS Express
Вероятно умеренно-негативное начало торгов по индексу Мосбиржи в среду на сложившемся к утру внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Внешний фон в среду с утра негативный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии во вторник остались примерно на тех же...    читать дальше
.
02 ноября 2021 года 19:35
Рынок акций РФ во вторник провел торги в коррекционных настроениях после "бычьего" старта ноября
Москва. 2 ноября. Рынок акций РФ во вторник провел торги в коррекционных настроениях из-за слабости нефти (Brent после тестирования рубежа $85 за баррель ушла ниже $84 за баррель) и металлов, в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы в преддверии итогов заседания Федрезерва США; индекс Мосбиржи опустился ниже 4210 пунктов после утреннего скачка выше 4245 пунктов.    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.