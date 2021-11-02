Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали смешанную динамику на фоне стабилизации UST

Москва. 2 ноября. Котировки российских еврооблигаций после умеренного падения накануне во вторник приостановили снижение и продемонстрировали смешанную динамику на фоне стабилизации ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов по итогам дня оказались незначительными.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась всего на 1 базисный пункт, составив 115,86% от номинала, что соответствует доходности 1,49% годовых (снижение на 2 базисных пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК выросла на 10 базисных пунктов по отношению к понедельнику, составив 104,7% от номинала (доходность снизилась на 4 базисных пункта, до 0,63% годовых). Таким образом, спред между доходностью бондов Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился всего на 2 пункта, составив 86 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 8 базисных пунктов - до 135,55% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 3,53% годовых), а цены евробондов с погашением в 2042 году упали на 12 базисных пунктов, до 129,7% от номинала (доходность выросла на 0,7 пункта и составила 3,565% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 6 базисных пунктов - до 112,22% от номинала, что соответствует доходности 1,94% годовых (снижение на 1,5 базисного пункта к предыдущему дню), а котировки евробондов РФ с погашением в 2023 году снизились на 8 базисных пунктов, до 107,31% от номинала (доходность выросла на 3,5 базисного пункта и составила 0,915% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 17 базисных пунктов, подорожав до 127,2% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 3,615% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал всего на 0,5 базисного пункта, до 110,87% от номинала (доходность не изменилась и составила 2,19% годовых).

"Сегодня ситуация на рынке российских еврооблигаций довольно спокойная, динамика практически отсутствует. Есть ряд "коротких" выпусков, которые слегка подросли в цене, в то время как котировки некоторых "длинных" бумаг немного снизились. Но в целом рынок находится в ожидании объявления итогов ноябрьского заседания ФРС США, которое завершится завра вечером по московскому времени. При этом падение мировых долговых рынков, отмечавшееся в предыдущие дни, было следствием ожиданий более раннего начала сворачивания стимулирующих программ, и сейчас данный фактор уже учтен в ценах и рынки ждут новых сигналов от американского регулятора. Что касается базовых активов, то под влиянием сформировавшихся ожиданий изменилась форма кривой доходности, в частности, выросли процентные ставки в "коротком" сегменте, что как раз и отражает более раннее ужесточения монетарной политики Федрезервом, а вот "длинные" ставки US Treasuries вели себя более стабильно", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

"При этом произошла определенная сегрегация облигаций emerging markets в зависимости от кредитного качества той или иной страны, и Россия в этом плане оказалась в позитивной корзине, имея достаточно сильную финансовую позицию, в частности, профицитный бюджет и большой объем золотовалютных резервов. Кроме того, РФ является одним из бенефициаров высоких цен на энергоносители. Поэтому отечественные бумаги ощущают поддержку со стороны инвесторов, и после заседания ФРС можно будет ожидать роста котировок, в случае, если не будет уж очень жестких "ястребиных" высказываний со стороны американского регулятора", - отметил Пшонковский.