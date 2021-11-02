"Фридом Финанс" повысил целевую цену акций Pfizer до $47 за штуку, подтвердив рекомендацию "покупать", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Ильи Зубкова.

"Отчетность Pfizer Inc. за 3К21 оказалась лучше ожиданий инвесторов. Скорректированная прибыль на акцию превзошла прогнозы на 24,1%, достигнув $1,34. Компания демонстрирует выдающиеся темпы роста совокупной выручки и стабильность ключевого бизнеса. Выручка Pfizer увеличилась на 27% кв/кв и на 134,4% г/г, оказавшись на уровне $24,1 млрд, что на 6,7% превысило консенсус. Впечатляющий рост выручки был ожидаемо обусловлен продажами вакцины Comirnaty от COVID-19, которые достигли рекордных $13 млрд. Из этого объема 75% доходов было сгенерировано за пределами США", - пишет аналитик.

Эксперт указывает, что в планах менеджмента до конца года произвести 2 млрд доз вакцины для стран с низкими и средними доходами населения. Денежные поступления от продаж вакцины от COVID-19 для Pfizer могут сохранять высокую значимость для компании в течение длительного времени в связи с необходимостью ревакцинации в обозримом будущем.

"Прогноз выручки по итогам текущего года менеджмент Pfizer повысил с $78-80 млрд до $81-82 млрд, что в среднем превышает результат 2020г на 94%. Скорректированная EPS, согласно обновленным оценкам, ожидается в диапазоне $4,13-4,18 (+84% г/г) при предыдущем коридоре $3,95-4,05. Выручку от продаж Comirnaty руководство прогнозирует на уровне $36 млрд против $33,5 млрд, заложенных в прошлой оценке. Выручка без учета продаж вакцины от COVID-19, как ожидается, вырастет на 6%, что соответствует ориентирам Pfizer на уровне 6% до 2025г. Отчет Pfizer мы оцениваем позитивно. Повышаем целевую цену по акции компании до $47 и сохраняем рекомендацию "покупать", - резюмирует Зубков.

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