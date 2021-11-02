Котировки золота могут вырасти к концу года до $1900/унц. - ПСБ

Котировки золота могут вырасти к концу года до $1900 за тройскую унцию, говорится в аналитическом материале эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Головинова.

"Спрос на золото во всём мире за прошедший квартал составил 831 т, снизившись на 7% г/г, производство также сократилось до 1239 т (-3% г/г), - указывает аналитик. - Спрос на ювелирные украшения продолжает восстанавливаться, за прошедший квартал потребление выросло на 12% кв/кв, до 443 т (+33% г/г), однако несмотря на это, значения всё ещё ниже средних данных за последние 5 лет, что говорит о ещё не полном восстановлении ювелирной промышленности после кризисного 2020г".

Эксперт отмечает, что за III квартал 2021г наблюдался отток из ETF, ориентированных на золото. Так, за отчётный период чистый отток из "золотых" ETF составил 27 т, кварталом ранее наблюдался приток в размере 41 тонны, за аналогичный период прошлого года вложения в ETF увеличились на 274 т.

Вложения в золотые слитки и монеты за III квартал выросли до 262 т (+8% кв/кв; +18% г/г). Лидером роста, как и в случае с ювелирными украшениями, стали Китай и Индия.

Головинов подчеркивает, что за отчётный период центробанки увеличили вложения в золото на 69 т (-64% кв/кв), годом ранее наблюдался отток в размере 11 т. Крупнейшим покупателем стал Резервный Банк Индии, резервы которого выросли в 18 раз кв/кв и составили 745 т, что стало самым крупным значением с 2007г.

"Промышленный сектор на фоне восстановления мировой экономики продемонстрировал рост спроса на золото, - пишет стратег банка. - Так, за III квартал потребление драгоценного металла увеличилось до 84 т (+4% кв/кв; +9% г/г), что является достаточно высоким показателем (выше средних значений за последние 9 лет). Ожидаем, что в IV квартале потребление золота для промышленных целей останется на текущих уровнях. Однако поддержку окажут приближающиеся праздники, из-за чего продажи электроники традиционно вырастут".

Эксперт также ожидает, что фактор, связанный с ограничениями производства из-за коронавируса, отойдёт на второй план, вследствие чего добыча золота увеличится в IV квартале текущего года. При этом наращивание производства нивелирует снижение коэффициента извлечения.

"Ожидаем продолжение роста спроса на золото в IV квартале, однако оттоки из ETF сохранятся, ввиду чего результат за 2021г может оказаться ниже показателей 2020г. Стоимость золота, по нашим оценкам, к концу года вырастет, преодолев отметку в $1900/унц.", - прогнозирует Головинов.

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