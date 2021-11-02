"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций и ADS BP

Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций и ADS BP plc с прогнозными ценами 396,2 GBP (потенциал роста составляет 13,5%) и $34,23 (потенциал роста составляет 19,6%) за штуку соответственно, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"На наш взгляд, представленная во вторник отчётность BP за третий квартал текущего года выглядит нейтрально. Скорректированная чистая прибыль на акцию и скорр. EBIT превысили ожидания консенсуса за счёт сильных результатов в торговле газом. Однако позитив от этого был нивелирован относительно скромным ростом объёма buyback. Полагаем, что, если цены на углеводороды продолжат находиться у текущих уровней, в 2021 году темпы обратного выкупа могут ещё раз ускориться", - пишет эксперт Сергей Кауфман.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.