Рубль днем дешевеет к доллару и евро на снижении интереса к риску и перед длительными праздничными выходными

Москва. 2 ноября. Доллар и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" во вторник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях общемирового снижения интереса инвесторов к рисковым активам и из-за закрытия позиций перед длительными общероссийскими праздничными выходными.

Курс доллара США составил 71,69 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 13 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,18 руб./EUR1, подорожав на 25 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 18,4 копейки - до 76,86 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 3 ноября на 39,2 копейки, до 71,4783 руб./$1, и увеличил курс евро на 78,9 копейки, до 82,9577 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро перед длительными праздничными выходными в России, а также в условиях общемирового снижения интереса инвесторов к рисковым активам. Трейдеры поубавили аппетит к риску, поскольку ждут начала двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ранее представители регулятора давали понять, что ФРС, скорее всего, начнет сворачивать программу выкупа активов в ноябре и полностью закроет ее в середине 2022 года.

Инвесторы также сосредоточат свое внимание на комментариях ФРС по поводу усиливающейся инфляции, которая достигла максимума за 30 лет. Итоги заседания будут подведены в среду.

Нефть дешевеет на торгах во вторник в ожидании очередного заседания ОПЕК+.

Январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК опустились на 0,73% - до $84,09 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снижаются на 1,05% - до $83,17 за баррель.

Встреча министров ОПЕК+ состоится 4 ноября, и эксперты в основном ожидают, что они примут решение об увеличении добычи в следующем месяце в соответствии с принятым ранее планом - на 400 тыс. баррелей в сутки.

"С наступлением новой недели и месяца наша валюта оказалась под влиянием "медвежьей" динамики на рынке рублевого долга, из-за чего рубль не смог получить поддержку со стороны растущей нефти и охлаждения подъема доллара на международной арене. Также сказываются все еще привлекательные уровни для покупки иностранной валюты, что особенно актуально в преддверии заседания Федрезерва. От американского центробанка ждут начала сворачивания стимулов, что негативно для рисковых активов в целом, поскольку расценивается игроками как запуск цикла ужесточения в период, когда экономика еще нетвердо стоит на ногах в условиях пандемии. В этом контексте в ближайшие дни "россиянин" рискует понести еще более глубокие потери в паре с долларом, который укрепится по всему спектру рынка в случае ястребиного заседания ФРС. При таком сценарии опустятся и цены на нефть, что в свою очередь окажет дополнительное давление на рубль", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"В понедельник рубль ослаб еще на 0,9% - до 71,6 за доллар. По-видимому, негативным фактором стало усиление геополитических рисков, а также повышенный спрос на валюту перед праздниками. Кроме того, ликвидность валютного рынка снизилась перед праздничными выходными, т.к. уменьшилась активность локальных участников, что также могло усилить волатильность рубля. Во вторник рубль немного слабеет, но его поддерживают высокие цены на нефть. Сейчас позиции рубля против доллара самые слабые за последние три недели, и не исключено, что на этих уровнях российская валюта может пользоваться спросом и сумеет стабилизироваться. Кроме того, торги могут проходить спокойно, т.к. большинство инвесторов, вероятно, займут выжидательную позицию перед важным заседанием ФРС США, предстоящим в среду", - говорят аналитики SberCIB Investment Research.

Банк России во вторник, 2 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 390 млрд рублей (при лимите 2 трлн 390 млрд рублей и спросе 2 трлн 464,1 млрд рублей) в среднем по ставке 7,4% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 26 октября, банки разместили 820 млрд рублей (при лимите 820 млрд рублей и спросе 1 трлн 250,3 млрд рублей) в среднем по ставке 7,41% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК преимущественно остались на отметках предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 22 базисных пункта (б.п.) - до 7,23% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 7,68% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца не изменились относительно понедельника, оставшись на уровнях 8,01% и 8,48% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 3 б.п. - до 8,68% годовых.