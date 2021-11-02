Поводов для роста цен ОФЗ пока мало - ITI Capital

Поводов для роста цен рублевых гособлигаций в настоящее время мало, считают аналитики ITI Capital.

"Доходность ОФЗ в целом повысилась на внушительные 80-90 б.п. на ближнем участке, до 60 б.п. на среднем и примерно на 35-40 б.п. в дальнем сегменте с момента объявления итогов октябрьского заседания Банка России . Из-за этого кривая приняла неправильную (инвертированную) форму. По мере того как инвесторы все увереннее закладывают в цены коротких облигаций возможность повышения ключевой ставки до 8,5% на заключительном в текущем году заседании ЦБ (в декабре), обратный угол наклона становится все заметнее. В этом контексте поводов для восстановления цен классических ОФЗ пока немного. Спрос возобновится только после того, как инвесторы смогут более-менее точно спрогнозировать пик ключевой ставки в текущем цикле. А данная величина напрямую связана со статистикой по инфляции", - отмечают в инвесткомпании.

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