"Фридом Финанс" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Zendesk Inc. с прогнозной ценой на уровне до $158 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы нейтрально оцениваем результаты компании за третий квартал 2021 года: эмитент продолжил наращивать маркетинговые и R&D-расходы, а также увеличивать темпы роста выручки. Кроме того, маржа по итогам отчетного периода превзошла ожидания. Однако сделка по покупке Momentive сопряжена с повышением операционных расходов, а также с риском размытия капитала для инвесторов. В то же время не исключаем, что акционеры Momentive могут отказаться от сделки на фоне обвала котировок акций Zendesk. Как следствие, мы не учитываем в текущем сценарии возможное приобретение Momentive и сохраняем целевую цену по акциям Zendesk на уровне до $158 за бумагу. Рекомендация - "покупать", - пишет старший аналитик инвесткомпании Михаил Степанян.

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