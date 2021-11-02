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02 ноября 2021 года 17:04
Инвестбанк Синара позитивно оценивает перспективы акций Amazon
"Инвестиционный банк Синара" позитивно оценивает перспективы акций Amazon.com Inc., прогнозная стоимость бумаги - $4000 за штуку, что предполагает потенциал роста 21% от текущих уровней, сообщается в обзоре. "На следующей неделе пройдет одно из крупнейших в 2021 году IPO - первичное размещение акций Rivian Automotive. Если оно пройдет по средней цене $59,5 (без реализации опциона на продажу дополнительных 20,25 млн акций), Rivian будет оценена в районе $51,3 млрд, тогда доля Amazon будет оцениваться в $10,3 млрд (0,6% от ее рыночной капитализации, Amazon принадлежит 20% акций Rivian Automotive). На наш взгляд, новость не окажет заметного влияния на фундаментальную оценку акций Amazon, хотя создает позитивный фон. В целом мы позитивно смотрим на бумаги Amazon. Согласно нашей DCF-модели, справедливая стоимость одной акции Amazon составляет $4000, что предполагает потенциал роста 21% от текущих уровней", - отмечает эксперт банка Сергей Вахрамеев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-AMAZON-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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