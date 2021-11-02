"Финам" открыл торговую идею: покупать акции АЛРОСА с целью 151 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "АЛРОСА" с целью 151 рубль за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: 119 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"11 ноября компания отчитается о результатах за 9 месяцев 2021 года. Аналитики ожидают прибыль на акцию в размере 3,74 рубля и выручку на уровне 75,46 млрд рублей. При более успешных результатах рынок может заложить это в стоимость ценных бумаг", - отмечают эксперты инвесткомпании. - С технической точки зрения бумага находится на сильном уровне поддержке. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 151 рубль. При покупке на 11% и выставлении стоп-заявки на уровне 119 рублей риск на портфель составит 0,85%".

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