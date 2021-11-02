Индекс S&P 500 проведет торги во вторник, вероятно, в диапазоне 4580-4630п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 4580-4630 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 закрепился выше 4600 пунктов. Индикатор MACD продолжает сигнализировать о сильных позициях "быков", а RSI находится вблизи зоны перекупленности. Индекс широкого рынка стремится к верхней границе восходящего канала, но динамика роста замедляется, что открывает возможность для краткосрочной коррекции. Ближайшая поддержка расположена в области 50-дневной скользящей средней в диапазоне 4450-4480 пунктов", - пишет аналитик Сергей Пигарев.

Эксперт отмечает, что во вторник мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. В фокусе внимания инвесторов остается отчетность компаний за третий квартал: на текущей неделе результаты представят 167 эмитентов из индекса S&P 500. Однако главным событием станет двухдневное заседание FOMC, которое начнется сегодня. Уже в среду ФРС может объявить о сворачивании программы QE на $15 млрд в месяц.

"Восстановление рынка труда и высокая инфляция не оставляют американскому регулятору возможности для проведения сверхмягкой политики, - считает Пигарев. - Цена нефти WTI в ходе торговой сессии накануне повысилась на 0,6%, достигнув максимальных отметок с октября 2014г. Уголь и газ также торгуются вблизи многолетних максимумов, что приводит к росту стоимости топлива и электроэнергии и увеличению издержек в производственном секторе, а также повышению расходов домохозяйств. Макростатистика, опубликованная в понедельник, зафиксировала сокращение затрат в строительном секторе на 0,5% (консенсус предполагал увеличение на 0,4%), что может свидетельствовать об охлаждении спроса в отрасли".

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