Промсвязьбанк (ПСБ) повышает целевую цену акций Segezha Group до 13 руб. за штуку и подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг компании, сообщается в комментарии аналитика банка Людмилы Теличко.

"Мы положительно оцениваем отчетность Segezha Group за 9 месяцев 2021г: компания нарастила выручку и OIBDA по всем ключевым направлениям, а также активно вкладывается в масштабирование и расширение бизнеса, - отмечает эксперт. - Мы считаем холдинг перспективным на рынке пиломатериалов и видим возможность укрепить лидирующие позиции по ряду направлений лесозаготовки с высокой добавленной стоимостью. По итогам двух больших сделок в III квартале холдинг удвоил лесосеку в своем распоряжении, значительно нарастил мощности по выпуску пиломатериалов, фанеры и пеллет".

Аналитик банка подчеркивает, что компания сейчас находится в стадии роста, поэтому в ближайшие годы сохраняется вероятность отрицательного FCF и нестабильной долговой нагрузки. Также Теличко ожидает, что результаты IV квартала могут быть чуть менее впечатляющими за счет сезонности - исторически в зимний период снижается строительная активность. С учетом впечатляющих результатов холдинга и перспективы дальнейшего расширения аналитик ПСБ повышает целевой ориентир до 13 руб. за акцию, сохраняя рекомендацию "покупать".

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