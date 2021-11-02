"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции AbbVie с целью $125

"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции AbbVie с целевой ценой $125 за штуку, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

AbbVie отчиталась за 3К21 лучше ожиданий инвесторов, отмечает аналитик Илья Зубков. Скорректированная прибыль на акцию составила $3,33, превысив прогнозы на 3,4%. Менеджмент улучшил прогноз EPS по итогам года и повысил квартальный дивиденд. Выручка AbbVie увеличилась на 2,7% кв/кв и на 11,2% г/г, достигнув $14,34 млрд, что оказалось на 0,3% выше консенсуса. В крупнейшем для компании сегменте иммунологических лекарств доходы увеличились на 15,3% г/г, в то же время международные продажи Humira снизились на 14,6% г/г из-за конкуренции с биоаналогами. Операционная рентабельность AbbVie повысилась с 27,4% годом ранее до 30%, приближаясь к нормальным значениям.

"Прогноз скорректированной EPS по итогам года менеджмент повысил с $12,52-12,62 до $12,63-12,67, однако с октября по декабрь поквартального роста прибыли на акцию не ожидается. Совет директоров AbbVie увеличил квартальный дивиденд на 8,5%, до $1,41 на одну бумагу. Это решение подтвердило статус дивидендного аристократа для компании. Отчет AbbVie мы оцениваем позитивно. Сохраняем целевую цену на уровне $125 с рекомендацией "покупать", - резюмирует Зубков.

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