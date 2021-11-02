Тактические идеи недели на рынке акций - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции компаний Camping World и Carvana на текущей неделе, говорится в аналитическом материале инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

Camping World Holdings представит в среду, 3 ноября, финансовую отчетность за 3К21. На взгляд экспертов инвестиционной платформы, выручка компании может превзойти ожидания инвесторов из-за сохраняющегося высокого спроса. Менеджмент может повысить прогноз на год.

Carvana представит свою финансовую отчётность в четверг, 4 ноября. Аналитики ожидают сильные квартальные результаты из-за дефицита на рынке новых автомобилей и считают вероятным повышение прогноза менеджмента на следующий квартал.

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