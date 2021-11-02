Индекс S&P 500 может достигнуть уровня 4750-4800п к концу года - BCS Express

Индекс S&P 500 может достигнуть уровня 4750-4800 пунктов к концу года, говорится в комментарии BCS Express.

"Индекс S&P 500 в понедельник обновил вершины третий день подряд и закрепился выше 4600п, рост с минимумов 13 октября составил более 6%, - напоминают эксперты инвесткомпании. - Индикатор перекупленности RSI на дневном графике почти достиг отметки 70%, после которой в прошлом часто происходили коррекции. Формальным поводом для коррекции может стать анонсирование сворачивания программы QE на заседании ФРС в среду. Событие ожидаемо, но более жесткие комментарии регулятора вполне могут негативно повлиять на динамику рынка".

Аналитики отмечают, что в преддверии итогов заседания ФРС волатильность на торговой сессии может быть пониженной. При этом часть участников может фиксировать прибыль по длинным позициям, оказывая давление на инструмент.

"Среднесрочный взгляд остается сдержанным, несмотря на преодоление 4600п, - пишут стратеги BCS Express. - Риски из-за сворачивания монетарных стимулов и ужесточения политики ФРС по-прежнему на повестке. Это значит, что на высоких ценовых уровнях перевес сил может периодически оказываться на стороне продавцов. В такой ситуации амплитуда колебаний внутри восходящего канала может вырасти, что может замедлять движение вверх и удерживать инструмент в диапазоне".

Несмотря на перспективы роста ставок, рынок, на взгляд аналитиков, по-прежнему настроен позитивно, что выражается в стабильном обновлении вершин в течение первых 8 месяцев 2021г. В сентябре прошла коррекция на 5,5%, но уже в октябре рынок вновь обновил максимумы.

"При таком сентименте не исключается достижения целей в районе 4750-4800пп к концу года, - прогнозируют эксперты BCS Express. - Однако ожидаемое ужесточение монетарной политики не дает уверенности в таком исходе и позволяет рассматривать более волатильные сценарии, в том числе широкий боковик с неровными границами".

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