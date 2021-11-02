"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ВТБ с целевой ценой 0,066 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Чистая прибыль группы за III кв. 2021г выросла в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до рекордных 87 млрд руб., - отмечает аналитик Дмитрий Баженов. - Сильные результаты ВТБ обусловлены ростом комиссионных и процентных доходов. Дополнительное виляние на чистую прибыль группы оказали расходы на создание резервов под обесценение, которые сократились на 66,5% по сравнению с прошлым "ковидным" годом - до 24,1 млрд руб. Таким образом, за 9 мес. 2021г чистая прибыль группы ВТБ составила 257,6 млрд руб., превышая прошлогоднюю прибыль в 4 раза".

Также в комментарии подчеркивается, что менеджмент ВТБ сообщил о пересмотре прогноза по чистой прибыли по МСФО за 2021г, группа рассчитывает получить более 300 млрд руб. По расчётам эксперта "КИТ Финанс Брокер", с учётом прогнозной чистой прибыли, дивиденд на акцию ВТБ составит 0,0063 руб. Форвардная дивидендная доходность составляет 11,3%.

"Кроме этого, менеджмент ВТБ сказал, что сохраняет планы направить на дивиденды за 2021г 50% от чистой прибыли по МСФО и разбить дивидендный платеж на два транша, - обращает внимание Баженов. - Один будет выплачен по итогам годового собрания акционеров, которое пройдет до 30 июня 2022г, второй транш будет в четвертом квартале через внеочередное собрание акционеров. Участникам рынка не понравилась формулировка и планы разбить дивиденды на две выплаты. В связи с этим, акции ВТБ начали снижаться после сильного отчёта. Несмотря на это, мы пока сохраняем рекомендацию покупать акции ВТБ и целевой ориентир 0,066 руб.".

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