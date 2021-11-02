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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Вероятность укрепления рубля до 68-70 руб./$1 в конце 2021-начале 2022г пока остается - "Локо-Инвест"
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02 ноября 2021 года 12:21

Вероятность укрепления рубля до 68-70 руб./$1 в конце 2021-начале 2022г пока остается - "Локо-Инвест"

Вероятность укрепления курса рубля по отношению к доллару до уровней 68-70 руб./$1 на горизонте конца текущего - начала 2022 года по-прежнему остается, говорится в комментарии инвестиционной компании "Локо-Инвест".

"Спекулятивная позиция в рубле остаётся близкой к максимальной, что делает его чувствительным к любому краткосрочному негативу. Но и причин для устойчивого снижения, с нашей точки зрения, немного. Поэтому мы по-прежнему конструктивны относительно среднесрочных перспектив рубля до конца текущего и в начале 2022 года - ждем возврата к 68-70 руб./$1", - отмечает директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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