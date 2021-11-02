Вероятность укрепления рубля до 68-70 руб./$1 в конце 2021-начале 2022г пока остается - "Локо-Инвест"

Вероятность укрепления курса рубля по отношению к доллару до уровней 68-70 руб./$1 на горизонте конца текущего - начала 2022 года по-прежнему остается, говорится в комментарии инвестиционной компании "Локо-Инвест".

"Спекулятивная позиция в рубле остаётся близкой к максимальной, что делает его чувствительным к любому краткосрочному негативу. Но и причин для устойчивого снижения, с нашей точки зрения, немного. Поэтому мы по-прежнему конструктивны относительно среднесрочных перспектив рубля до конца текущего и в начале 2022 года - ждем возврата к 68-70 руб./$1", - отмечает директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

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