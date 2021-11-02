"КИТ Финанс Брокер" понизил рекомендацию для акций НОВАТЭКа с "покупать" до "держать", сохранив целевой ориентир на уровне 2000 руб. за штуку, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Выручка "НОВАТЭКа" согласно финансовым результатам по МСФО выросла в 3К21 на 69% по сравнению с 3К20 - до 276,7 млрд руб. на фоне положительной динамики цен на углеводороды, - отмечает аналитик Дмитрий Баженов. - Средние цены реализации газа в июле - сентябре выросли на 49%, по остальным категориям рост цен в среднем составил 70-85%. Чистая прибыль компании увеличилась почти в 3 раза - до 104,9 млрд руб., из которых, 62 млрд руб. пришлось на доходы от совместных предприятий. Сдерживающим фактором стали отрицательные курсовые разницы на фоне укрепления рубля. В связи с вышеперечисленным, мы сохраняем целевой ориентир 2000 руб., но на фоне коррекции цен на сырьевые активы, понижаем рекомендацию по акциям НОВАТЭКа с "покупать" до "держать"".

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