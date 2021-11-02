Повышение ставки ЦБР в декабре 2021г может составить 100 б.п - "Локо-Инвест"

Повышение ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в декабре текущего года может составить сразу 100 б.п. в случае отсутствия быстрых и заметных улучшений в инфляционной динамике, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Отчёт ЦБ по денежно-кредитной политике подтвердил "ястребиный" посыл регулятора. Причин для его изменения нет: потребительский спрос в сентябре был высоким, а замедление роста реальных зарплат было в полной мере обеспечено их слабостью в бюджетном секторе (на фоне высокой базы 2020 года), тогда как в частном секторе их рост, напротив, ускорился. Последнее вкупе со снижением безработицы будет поддерживать опасения ЦБ относительно инфляционных рисков в 2022 году. Поэтому при отсутствии быстрых и заметных улучшений в инфляционной динамике в декабре допускаем, что повышение ставки может составить сразу 100 б.п. Данные по инфляции за октябрь и начало ноября, которые выйдут в среду, рынок, безусловно, ждёт с нетерпением", - пишет эксперт.

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