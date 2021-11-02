Котировки нефти останутся в диапазоне $85-86/барр. в ближайшее время - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, возможно, останутся в диапазоне $85-86 за баррель в ближайшее время, предполагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Вопреки ожиданиям, цены на нефть вчера подросли, но остаются пока на уровне $85/барр. Поддержку по-прежнему оказывают ожидания высокого спроса на энергоносители при их дефиците - на рынке вновь появились прогнозы, что цены на нефть в следующем году достигнут трехзначных цифр. Мы сохраняем скептицизм относительно перспектив дальнейшего взлета цен на нефть, как минимум, до заседаний ФРС и ОПЕК+, которые состоятся на днях. Во вторник по Brent ориентируемся на консолидацию в зоне $85-86/барр.", - отмечает Крылова.

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