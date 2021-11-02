"Финам" рекомендует покупать акции iShares Global Clean Energy с прогнозной ценой $29,45

"Финам" рекомендует покупать акции iShares Global Clean Energy ETF с прогнозной ценой $29,45 за штуку, что предполагает потенциал роста около 17%, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Тема "зеленой" энергетики с каждым годом становится все более актуальной в мире. Борьба с изменением климата, а также энергокризис вынуждают практически все крупнейшие экономики мира задумываться о снижении доли ископаемого топлива в энергобалансе в пользу ВИЭ. iShares Global Clean Energy ETF состоит из компаний, занимающихся альтернативной энергетикой, и позволяет поучаствовать в развитии одной из наиболее бурно растущих отраслей в мире", - отмечает эксперт инвесткомпании Сергей Кауфман.

iShares Global Clean Energy - фонд, нацеленный на инвестиции в акции все более набирающей популярность альтернативной энергетики. Он охватывает преимущественно солнечную, ветряную, водородную, геотермальную и биотопливную энергетику. На данный момент в ETF в основном входят компании, занимающиеся электроэнергетикой, возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) и полупроводниковым оборудованием.

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