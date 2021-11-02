Идея дня: рентабельность ММК может вырасти в следующем году - "ВТБ Мои Инвестиции"

Рентабельность "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) может оказаться стабильной или продемонстрировать рост в следующем году благодаря снижению затрат на материалы, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Железная руда упала до уровня июня 2020г - $94,8 за тонну, коксующийся уголь - до уровня июля 2021г - снижение на 43% от пика в середине октября. Мы считаем, что "ММК" интереснее "Распадской", "НЛМК" и "Северстали" сейчас. Рентабельность компании может оказаться стабильной или продемонстрировать рост, благодаря снижению затрат на материалы в следующем году", - пишут аналитики инвестиционной платформы.

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