Вероятен рост доходности 10-летних ОФЗ к 8,50% в ближайшее время - ПСБ

Наиболее вероятен в ближайшее время подъем доходности 10-летних ОФЗ к верхней границе диапазона 8,25-8,50% годовых, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Доходность 10-летних ОФЗ в понедельник выросла до 8,35% (+14 б.п.), 1-летних - до 8,12% (+19 б.п.). Основным драйвером снижения цен ОФЗ выступает пересмотр ожиданий по ключевой ставке ЦБР на фоне высоких темпов роста потребительских цен. Дополнительное давление на рынок рублевых облигаций оказывают ожидания ужесточения монетарной политики мировыми Центробанками и рост доходности облигаций на глобальном рынке. Во вторник продажи в сегменте рублевого госдолга могут продолжиться. В ближайшее время наиболее вероятным считаем движение доходности 10-летних ОФЗ ближе к верхней границе диапазона 8,25-8,50% годовых", - указывает эксперт ПСБ.

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