Рубль будет торговаться во вторник в диапазоне 71,5-72,3 руб./$1 - "Альфа-Капитал"

Рубль будет торговаться во вторник в диапазоне 71,5-72,3 руб./$1 и на уровне 82,9-83,8 руб./EUR1, полагает аналитик "Альфа-Капитала" Денис Бадьянов.

"1 ноября российский рубль снижался к мировым валютам, - напоминает эксперт. - Рынки проявляют осторожность накануне двухдневного заседания ФРС, где может быть озвучено решение по ставкам, нефтяные котировки перешли к росту перед встречей ОПЕК+ 4 ноября. По итогам торгов курс доллара составил 71,29 руб. (+33,75 коп.), курс евро - 82,64 руб. (+71,5 коп.). Стоимость бивалютной корзины выросла на 50,74 коп. и составила 76,39 руб.. Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent составила $84,7 за баррель (+1,17%), цена декабрьских контрактов на северо-американский сорт WTI составила $84,31 за баррель (+0,95%)".

Бадьянов отмечает, что на открытии торгов вторника российский рубль продолжает курс на умеренное снижение к мировым валютам: на 8:00 МСК курс доллара составил 71,6 руб. (+4,0 коп.), курс евро - 83,05 руб. (+12,0 коп.). По мнению аналитика, в течение дня рубль может торговаться в диапазоне 71,5-72,3 руб. в паре с долларом и на уровне 82,9-83,8 руб. в паре с европейской валютой.

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