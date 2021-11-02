Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут Segezha Group и макростатистика:

- Segezha Group представит финансовую отчётность;

- Продолжается климатический саммит COP26;

- В США выйдут предварительные данные по запасам углеводородов в хранилищах;

- Ожидаются индексы деловой активности для ряда стран и еврозоны.

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