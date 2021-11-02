Возможно ослабление рубля до 72 руб./$1 во вторник - ПСБ

Возможно тестирование рублем уровня 72 руб./$1 снизу вверх на торгах во вторник, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Утро вторника создает слабо позитивный фон для рубля. Фьючерсы на фондовые рынки США находятся под незначительным давлением, нефть торгуется в плюсе. Но мы опасаемся продолжения аналогичной понедельнику динамики пары доллар/рубль с возможным тестированием отметки 72 руб./$1. До заседания ФРС США в среду перспективы значимого укрепления рубля выглядят слабыми", - отмечает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

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