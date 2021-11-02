Поводов для укрепления рубля пока нет - "Алор Брокер"

Поводов для укрепления курса рубля к доллару в настоящее время нет, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Продолжает дешеветь рубль, который отдал доллару процент стоимости на торгах в понедельник. Впереди у пары доллар/рубль сопротивление на уровне 72 руб./$1, пробой которого откроет дорогу к следующей цели, лежащей чуть выше 73 руб./$1, - отмечает эксперт инвесткомпании. - Распродажа ОФЗ очень негативна для российской валюты, поскольку часть вырученных средств идет на покупку доллара и евро. Падающий же рубль провоцирует рост инфляции. Пока поводов для изменения наметившегося восходящего тренда по паре мы не видим".

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