Вероятна консолидация индекса Мосбиржи около 4200п во вторник - ПСБ

Вероятна консолидация индекса Мосбиржи вблизи уровня 4200 пунктов в течение торговой сессии во вторник, несмотря на слабо негативный внешний фон, благодаря крепости цен на нефть, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

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