Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 2 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Основные индексы американского фондового рынка завершили ростом торги в понедельник, достигнув рекордных максимумов. В центре внимания трейдеров остается сезон отчетности компаний. Всего о результатах за минувший квартал отчитались около половины компаний, акции которых входят в индекс S&P 500, при этом прибыль более 80% из них превзошла ожидания аналитиков. Также участники рынка на этой неделе ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду. Инвесторы будут ждать комментариев представителей руководства ФРС относительно роста цен на фоне инфляции, находящейся на максимуме за 30 лет.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются во вторник, не показывая единую динамику. Трейдеры сохраняют осторожный подход в преддверии двухдневного заседания Федеральной резервной системы США. Они ожидают, что по его итогам ФРС начнет сворачивать пакет стимулирующих мер на фоне усиливающейся инфляции, которая уже достигла максимума за последние три десятилетия. В то же время американский фондовый рынок завершил торговую сессию в понедельник, достигнув рекордных пиков, что могло вселить оптимизм в инвесторов.

Японский Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,5%. Южнокорейский Kospi к 8:10 МСК прибавил 1,4%. Гонконгский Hang Seng растет на 0,5%, в то время как шанхайский Shanghai Composite снижается 1%. Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,6%. Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую ставку без изменений на рекордном минимуме 0,1% годовых по итогам ноябрьского заседания. Регулятор также оставил еженедельный объем скупки гособлигаций на уровне 4 млрд австралийских долларов ($2,98 млрд). Скупка будет осуществляться по крайней мере до середины февраля 2022 года.

В свою очередь цены на нефть плавно подрастают на утренних торгах во вторник. В центре внимания трейдеров на этой неделе - очередное заседание ОПЕК+. Встреча министров ОПЕК+ состоится 4 ноября, и эксперты в основном ожидают, что они примут решение об увеличении добычи в следующем месяце в соответствии с принятым ранее планом - на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК во вторник составила $85,06 за баррель, что на 0,41% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 1,2% - до $84,71 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $84,25 за баррель, что на 0,24% выше итогового значения предыдущей сессии. На закрытие торгов в понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на 0,6% и составила $84,05 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала в 2,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,7 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,723 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 1 ноября снизился на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,83 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (30 октября - 1 ноября) 0,01%, поднявшись до 723,76 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+0,55%), "Газпром БО-23" (+0,37%) и "Мегафон БО-001Р-03" (+0,22%), а в лидерах снижения - облигации "Сбербанк-001Р-SBER16" (-0,35%), "Сбербанк-001Р-SBER17" (-0,26%) и "Россельхозбанк-20" (-0,23%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 16-го купона биржевых облигаций серии БО-37 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 9,5% годовых. Размещение 10-летнего выпуска завершилось в ноябре 2014 года. В настоящее время в обращении находятся 17 выпусков биржевых облигаций эмитента на 62,754 млрд рублей.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 34-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 13,75% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

Держатели облигаций ООО "Держава-платформа" согласились внести изменения в условия выпуска облигаций серии БО-01Р-01. За проголосовали 809 тыс. 177 инвесторов, тогда как необходимое число для принятия решения - 749 тыс. 715 человек. Собрание владельцев прошло 29 октября. На повестку дня собрания был вынесен вопрос: "о согласии на внесение изменений в условия выпуска биржевых облигаций". Компания 11 октября уже проводила собрание в форме заочного голосования для трех выпусков облигаций серий БО-01Р-01, БО-01Р-02, БО-01Р-03 по аналогичному вопросу. Однако изменения удалось согласовать только по выпуску БО-01Р-03, по первым двум сериям решение не было принято из-за недостаточного количества проголосовавших. Компания в феврале 2018 года разместила 5-летние биржевые облигации серии БО-01Р-01 объемом 500 млн рублей. В октябре 2019 года эмитент доразместил выпуск на 500 млн рублей, таким образом, в настоящее время объем выпуска в обращении составляет 1 млрд рублей. В настоящее время в обращении находится 3 выпуска облигаций компании на 2,5 млрд рублей.